Fiorentina oltre le polemiche. Con la Dea deve tornare a parlare il campo

© foto di Federico De Luca

Parola d'ordine di questi giorni in casa Fiorentina: calma. Il tentativo di stemperare le polemiche è in corso, e dopo le sfuriate post-Juventus, il presidente viola Rocco Commisso ha preferito far calare il silenzio su una querelle, quella con la classe arbitrale, che comunque proseguirà nelle sedi opportune, visto che il club toscano ha presentato ricorso contro la sanzione di 55mila euro a carico dei tre massimi dirigenti, Barone, Pradè ed Antognoni, a causa del nervosismo post-partita. Adesso però per la Fiorentina è tempo di tornare a far parlare il campo, visto che nelle ultime uscite sono arrivate quasi solamente delusioni, per un motivo o per l'altro: il pari a reti bianche col Genoa e le due sconfitte in serie con Inter e Juve. Al Franchi sarà tempo di un altro esame difficile, dato che arriva l'Atalanta di Gasperini, avversario tutt'altro che banale dalle parti di Firenze, anche se da parte sua l'allenatore della squadra bergamasca ha ammesso di aver sbagliato, al pari della tifoseria viola, ad aver incendiato il clima nell'ultimo scontro tra le due compagini. Era il 15 gennaio, in Coppa Italia, e i viola si imponevano per 2-1 nonostante l'inferiorità numerica. La Fiorentina, nonostante la classifica sorrida ad un'Atalanta in versione armata del gol, può pure provare ad aggrapparsi al precedente dell'andata, quando fu sì rimontata dai bergamaschi, ma riuscì comunque a strappare un onestissimo 2-2. C'era Montella sulla panchina viola, e a veder oggi sembra passata mezza vita. Il presente, infatti, dice tutt'altro.