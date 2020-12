Fiorentina, ora viene il difficile: da qui a fine anno per Prandelli solo sfide da sfavorito

vedi letture

Non è cominciata bene, e di fatto era prevedibile viste le condizioni d'avvio, la seconda esperienza di Cesare Prandelli in riva all'Arno. Ancora il nuovo tecnico non ha centrato la prima vittoria in campionato con la Fiorentina, e la classifica che piange, e che vede i viola al quartultimo posto con tre punti di margine sulla zona retrocessione, impone un cambio di marcia. Il calendario, però, presenta da qui alla fine dell'anno solare quattro avversarie di tutto rispetto. Quattro avversarie contro cui, ad oggi, i viola partono sfavoriti. Si comincia nel fine settimana con la trasferta di Bergamo, con un'Atalanta che ha appena festeggiato gli ottavi di Champions, prima di un tandem di sfide interne contro due realtà ben più piccole rispetto alla magnificenza di Firenze, ma che negli ultimi anni hanno recuperato nettamente strada: Sassuolo e Verona. Infine, la Juventus, a tre giorni da Natale. Quattro partite difficili, che serviranno sicuramente a misurare la continuità della reazione vista nel finale contro il Genoa, e che diranno anche se e come la Fiorentina sia riuscita a sconfiggere le proprie paure personali.