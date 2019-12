Fiorentina, ore di riflessione: nessun giocatore in zona mista dopo Pradè

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo Daniele Pradè, nessun giocatore della Fiorentina è passato dalla zona mista per parlare alla stampa in seguito alla pesante debacle subita dalla Roma. La notte di riflessione viola si estende dunque anche alla squadra, che in silenzio ha lasciato il Franchi in attesa di conoscere novità sul proprio allenatore. A riportarlo è FirenzeViola.it.