Fiorentina, organigramma entro il weekend. Montella, Bati e il CEO i nodi

© foto di Giacomo Morini

Entro la fine della settimana dovrebbe concludersi la prima fase di rinnovamento della nuova Fiorentina di Rocco Commisso. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nei prossimi giorni il magnate italo-americano definirà i quadri tecnico-dirigenziali della viola, sciogliendo anche gli ultimi due nodi legati alla conferma definitiva di Vincenzo Montella in panchina e alla nomina del nuovo amministratore delegato.

Aeroplanino in atterraggio a New York - Per quanto riguarda l'allenatore, Montella è atteso domani negli USA per parlare con il nuovo proprietario della Fiorentina. Al momento le indicazioni vanno verso una prosecuzione del rapporto, ma ancora manca il sigillo finale che potrebbe anche arrivare presso il Viola Club New York.

Bati e il nuovo CEO - Si cercherà di definire anche la posizione di Gabriel Omar Batistuta sempre più vicino al ruolo di ambasciatore del club nel mondo e del nuovo ad (o CEO per dirlo all'americana)). In pole per questo ruolo c'è l'ex Milan e Roma Umberto Gandini.