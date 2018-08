Fiorentina, paradosso Eysseric: titolare con la valigia in mano

© foto di Federico De Luca

Punto su Valentin Eysseric a cura del Corriere Fiorentino. Il centrocampista offensivo ex Nizza si trova ancora una volta in bilico, come dodici mesi fa al Nizza. Con Pjaca e Mirallas ancora fuori forma però, il francese si prenderà presumibilmente la maglia da titolare contro il Chievo Verona: in attesa di un'offerta congrua (possibile soprattutto dalla Francia), la Fiorentina e Pioli puntano su di lui. Eysseric potrebbe partire solo per una cifra tra i 5 e i 6 milioni, altrimenti resterà in viola.