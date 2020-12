Fiorentina, pari in extremis. Milenkovic: "Abbiamo dato tutto, non meritavamo di perdere"

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha parlato ai canali ufficiali del club dopo il pareggio per 1-1 a sua firma contro il Genoa: "Era importante non perdere, volevamo vincere a tutti costi e ci abbiamo provato dando tutto. Non meritavamo di perdere, spero però che il pari ci sia più forza. Non siamo soddisfatti però per come si è messa la partita va bene anche un punto, ora guardiamo subito alla prossima. L'abbraccio finale? La squadra ha dimostrato di non voler perdere, siamo consapevoli di aver dato tutto di noi e questo è importante"