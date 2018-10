Fiorentina, parla Lafont: "Qui posso crescere e arrivare in Nazionale"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunga intervista al portiere della Fiorentina Alban Lafont sulle pagine di Tuttosport. Queste alcune tra le frasi più importanti del francese: “Il campionato italiano è tosto: ogni avversario, anche il meno forte, ti pressa di continuo ed è molto organizzato. Ho capito che in A si deve sempre essere concentrati al massimo. In passato cercato dall’Arsenal? Io sono molto contento di essere alla Fiorentina e sono convinto che qui non potrò che crescere sempre di più per arrivare il più lontano possibile, magari anche in Nazionale, uno dei miei sogni. La Viola giovane? Sì lo siamo ma non dobbiamo nasconderci: puntiamo all’Europa. Sabato contro il Torino sarà uno scontro diretto, visto che anche loro hanno le nostre stesse ambizioni: i granata sono forti e sarà una partita molto difficile che faremo di tutto per vincere".