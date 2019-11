Fiorentina-Parma, i voti ai tecnici: le scelte di Montella non convincono

Fonte: Dall'inviato al Franchi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Fiorentina non riesce a dare seguito alla vittoria conquistata al Mapei contro il Sassuolo e si deve accontentare di un punto guadagnato in rimonta. Il Parma gioca bene nella prima frazione per poi subire la foga della squadra di casa, il pareggio finale, comunque, permette a entrambe le squadre di muovere ancora la classifica.

VINCENZO MONTELLA 5,5: La formazione iniziale vede l'esordio dal primo minuto di Ghezzal che però gioca praticamente a centrocampo senza farsi mai vedere in fase offensiva con un 4-4-2 che non esalta le caratteristiche dei migliori a disposizione del tecnico (vedi Chiesa). Punta forte su Boateng ma le risposte sono decisamente tiepidine, anche tra il pubblico che vorrebbe Vlahovic. Ha la capacità e forse anche la fortuna di riagguantare il risultato per la seconda volta di fila e quindi prende mezzo voto in più.

ROBERTO D'AVERSA 6,5: In piena emergenza conquista un punto importante a Firenze recriminando per due o tre fuorigioco dubbi fischiati a Gervinho. Il Parma puntava forte sui contropiedi dal lato di Venuti e questi interventi arbitrali probabilmente hanno penalizzato i contropiedi ducali. La squadra comunque lo segue e si vede, una grande forza vista anche la classifica che è più che incoraggiante.