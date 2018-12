Fiorentina-Parma, le formazioni ufficiali: out Gervinho e Mirallas, c'è Pjaca

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ancora un'ora e sarà Fiorentina-Parma, penultimo impegno dell'anno per entrambe le squadre, oggi impegnate nello scontro al Franchi di Firenze di fronte ad un nutrito pubblico che dovrebbe superare le 20 mila unità. In casa viola Pioli effettua due cambi, a dispetto di quanto sembrava alla vigilia, schierando Pjaca a fianco di Simeone e Chiesa, mentre Edmilson vince il ballottaggio con Gerson a centrocampo. Difesa di titolarissimi, con Milenkovic a destra e Biraghi a sinistra, Pezzella e Vitor Hugo centrali davanti a Lafont. Out anche per un eventuale a gara in corso invece Mirallas, titolare nelle ultime tre uscite della squadra di Pioli. Il belga è out per sindrome influenzale.

Nel Parma invece come previsto va solo in panchina Gervinho, con Biabiany e Siligardi ai lati di Inglese. D'Aversa non rischia neanche Barillà, acciaccato, gioca Deiola con Stulac e Rigoni. In difesa Iacoponi si sposta a fare il centrale, con Gazzola a destra e Gagliolo a sinistra. L'altro difensore centrale è il giovanissimo Bastoni, davanti a Sepe. Di seguito le formazioni ufficiali della sfida:

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Pezzella, Vitor Hugo, Biraghi; Edimilson, Veretout, Benassi; Pjaca, Simeone, Chiesa.

Allenatore: Pioli.

PARMA (4-3-3): Sepe; Gazzola, Iacoponi, Bastoni, Gagliolo; Deiola, Stulac, Rigoni; Siligardi, Inglese, Biabiany.

Allenatore: D'Aversa.