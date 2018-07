Fiorentina, Pasalic può arrivare in città già nella giornata di venerdì

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Come scrive l'edizione odierna di Repubblica, il Chelsea ha deciso una volta per tutte di fare l'affare con la Fiorentina, spedendo Mario Pasalic a Firenze in prestito con riscatto a fine stagione. Il giocatore - si legge - potrebbe essere in città già da venerdì. Un colpo davvero importante, però, sarebbe quello relativo a Rodrigo Battaglia, centrocampista ormai alla fine del suo percorso allo Sporting Lisbona. Corvino ci sta pensando.