© foto di Federico De Luca

Brusca frenata in casa Fiorentina sulla cessione di Pedro. Stando a quanto riportato da FirenzeViola.it il brasiliano avrebbe detto no al trasferimento in Turchia e più precisamente al Besiktas. Al tempo stesso Giuseppe Iachini, neo tecnico gigliato, ha chiesto di poter valutare ancora per qualche tempo il giocatore. Sfruttando le prossime sedute di allenamento, ma soprattutto le due gare che chiuderanno il girone d'andata a metà gennaio. Da tenere in considerazione, invece, l'ipotesi di un ritorno, anche se temporaneo, in Brasile.