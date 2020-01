Fiorentina, Pedro ha lasciato Firenze: giocherà nel Flamengo

© foto di Federico De Luca

Pedro Guilherme Abreu, noto comunemente con il nome d'arte Pedro, è ormai al passo d'addio nei confronti della Fiorentina e di Firenze. In ogni senso visto che, come testimoniato da FirenzeViola.it, l'attaccante brasiliano classe '97 ha lasciato il capoluogo toscano per tornare a giocare nel suo Brasile. Pedro è partito dall'aeroporto fiorentino per tornare a Rio de Janeiro, dove andrà a vestire la maglia del Flamengo.