© foto di Federico De Luca

Tuttosport oggi in edicola dedica spazio all'investimento fatto in estate dalla Fiorentina su Pedro. L'attaccante brasiliano arrivato dalla Fluminense per 13 milioni più bonus, non ha ancora fatto il suo esordio in Serie A e la sua assenza prolungata sta iniziando a far sorgere alcune domande. Dal club viola si precisa come non ci sia alcun mistero, anzi l'assenza del numero nove è dovuta al solito infortunio rimediato lo scorso agosto in campionato contro l'Atletico MG (lesione tra 1° e 2° grado ai flessori). Montella vuole aspettare a lanciarlo: deve essere pronto al 100%. resta comunque intatta la fiducia del club sul fatto che Pedro possa essere un valore aggiunto in ottica futura.