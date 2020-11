Fiorentina, Pedro-mania in Brasile: il Flamengo chiede lo sconto per l'attaccante

Come riporta La Nazione, in Brasile è partita la Pedro-mania. L'attaccante che a Firenze trascorreva le sue giornate tra tabelle di recupero fisico, apparizioni incolori in Primavera e la voglia di tornare al caldo della megalopoli del suo Paese, ora sta conquistando tutti. Tanto che i dirigenti del Flamengo sono già all'opera per confermarlo in maglia rossonera, anche se la società avrebbe problemi di liquidità e vorrebbe proporre alla Fiorentina un pagamento spalmato con più soluzioni per arrivare ai 14 milioni messi nero su bianco al momento del passaggio di Pedro ai brasiliani. La Fiorentina, secondo quanto è stato riportato dai media brasiliani non avrebbe intenzione di concedere la dilazione e di esigere il rispetto del contratto. Difficile appare anche la rinegoziazione dell’accordo, magari allungando ulteriormente di un altro anno il prestito dell’attaccante.