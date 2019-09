Fiorentina, Pedro: "Pronto per la Juve. Deciderà Montella"

Nella sua conferenza stampa di presentazione, il neo attaccante della Fiorentina, Pedro, ha parlato anche del suo stato di forma: "Voglio ringraziare Commisso, Pradè e Barone, oltre alla mia famiglia, i miei agenti: è stata una trattativa lunga. Sono molto contento di trovarmi in un grande club come la Fiorentina. Dal punto di vista fisico mi sento molto bene. La scelta di schierarmi contro la Juventus dipenderà da Montella, ma io sto bene perché l'ultimo infortunio è stato lieve e sono pronto per giocare".