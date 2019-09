Fiorentina, Pedro: "Sogno di fare la storia. Sono pronto per giocare"

C'è grande curiosità intorno a Pedro, il nuovo attaccante che la Fiorentina ha acquistato dalla Fluminense. Rientrato in Brasile dopo aver sostenuto i test medici con i viola, ha concesso un'intervista a globoesporte in cui ha parlato dei suoi sogni, del suo nuovo club, della chance di giocare con Ribery e di affrontare Cristiano Ronaldo. "E' un onore poter indossare la maglia numero 9 che fu di Batistuta, un idolo della Fiorentina. Spero di poter fare la storia anche io. Mi auguro, passo dopo passo, di conquistare la tifoseria e avere successo".

L'interesse della Fiorentina non era recente ma si è trasformato in una proposta nell'ultimo fine settimana, negli ultimi giorni della finestra di mercato (lo volevano anche Bordeaux, Sporting Lisbona, CSKA e Dinamo Mosca e Benfica). "E' stato tutto molto rapido - spiega Pedro - Il mio staff ha analizzato la proposta insieme alla mia famiglia, abbiamo scelto la migliore opzione tra tutte e abbiamo preso la decisione. Grazie a Dio c'era tempo di chiudere con la Fiorentina. E' un passaggio importante per me, sono molto felice. Spero di dare il meglio nel mio nuovo club".

L'attaccante ha poi parlato del suo nuovo compagno di squadra, Ribery e Cristiano Ronaldo: "Franck l'ho sempre seguito attraverso la TV o giocando al videogame. Esterno destra che converge al centro e tira. E' un craque. Spero di poter fare successo con lui e per la Fiorentina. Darò il mio meglio per poter partecipare alla partita con la Juve. Chiaro, dipende da come mi vedrà l'allenatore. Ma sono pronto per giocare. E se Dio vorrà entrerò nella partita contro CR7. Sarebbe molto gratificante giocare contro un idolo del calcio mondiale". Pedro prima di partire saluterà i vecchi compagni della Fluminense, che continuerà a seguire da tifoso dall'Italia.