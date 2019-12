Fiorentina, Pedro vuole restare in Europa: ci sono Braga e Benfica

© foto di Federico De Luca

Lungo approfondimento, sulle colonne di FirenzeViola.it, riguardo al futuro dell'attaccante brasiliano Pedro. Acquistato dalla società viola in estate per quasi 13 milioni di euro, la punta classe ’97 - considerato in patria un predestinato e in grado di puntare presto alla maglia numero nove della Seleção - si è presto trasformato in un oggetto misterioso: prima i test con la Primavera di Bigica (una manciata di presenze e, per la verità, un gran gol contro la Roma), poi le timide convocazioni in prima squadra e infine i risicatissimi minutaggi in campo, per un totale di 59’ giocati. Nemmeno un’ora, dunque.

Ecco perché sul suo conto, nonostante l’arrivo di Iachini sulla panchina viola e l’addio di Montella che non ha mai stravisto per lui, è sempre più probabile che si proceda a un addio. Se in prestito o a titolo definitivo non è dato saperlo, mentre è chiaro quelle che sono le preferenze del giocatore e del suo entourage: una nuova esperienza in Europa. Niente ritorno in Brasile, dunque, che significherebbe un enorme passo indietro sotto il profilo della crescita mentale e calcistica della punta. E per rendere più facile il suo inserimento nel nuovo club che potrebbe ospitarlo da gennaio, la Fiorentina e i procuratori di Pedro stanno lavorando da giorni alla soluzione Portogallo, dove sono due le società maggiormente interessate al 22enne: lo Sporting Braga e il Benfica. Prima però ogni decisione spetterà a Beppe Iachini, che dal 29 dicembre inizierà a lavorare con la truppa viola e anche sul conto del numero nove dovrà prendere una decisione.