Fiorentina, per Castrovilli pronto il rinnovo di contratto fino al 2025

Con la 10 sulle spalle, quella di Antognoni, Gaetano Castrovilli si è preso lo scettro, pronto a dettare legge anche in area piccola come gli aveva chiesto Iachini. Adesso per il talento viola è pronto il rinnovo di contratto: è solo questione di giorni e poi sarà tutto messo nero su bianco, con allungamento fino al 2025 e adeguamento economico. Commisso, fin dall’estate, è voluto ripartire da lui, indicandolo a simbolo della squadra. La Fiorentina ha resistito - già dallo scorso gennaio - agli assalti del mercato, non ascoltando nemmeno possibili offerte milionarie. Lo riporta Il Corriere dello Sport.