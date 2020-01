Fiorentina, per Duncan il Sassuolo chiede il cartellino di Sottil

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stando a quanto riferisce la Gazzetta dello Sport quest'oggi, il Sassuolo chiede 18 milioni per cedere Alfred Duncan, che continua a essere l'obiettivo numero uno per il centrocampo della Fiorentina. Nel caso in cui la società emiliana accetti una contropartita, questa potrebbe essere Riccardo Sottil: la Fiorentina vuole mandarlo a giocare ma senza perderne il controllo.