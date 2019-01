© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il mercato in uscita della Fiorentina nelle prossime ore si concentrerà soprattutto su Valentin Eysseric. Il francese infatti è sempre più vicino a un ritorno in Francia al Nantes con un prestito con diritto di riscatto intorno ai 3,5 milioni. In entrata si è fatto il nome di Depaoli del Chievo, ma prima di inserire un nuovo tassello in difesa Corvino dovrebbe comunque liberare un altro terzino. Più che dal futuro di Diks molto potrebbe dipendere dai recenti sondaggi effettuati dal Parma per Laurini, e se alla fine fosse proprio il francese a lasciare la Fiorentina ecco il nome su cui puntare. Lo riporta il Corriere Fiorentino.