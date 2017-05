Carlos Freitas verso il Maccabi Haifa? Questa l'indiscrezione rivelata da Sport1, secondo quanto scrive il corrispondente da Israele della BBC Raphael Gellar sul suo profilo Twitter "Fiorentina's Sporting Director Carlos Freitas is being heavily linked to become next Maccabi Haifa Sporting Director per Sport1 report". Questa mattina la Gazzetta dello Sport ha ipotizzato che il dirigente potrebbe lasciare la Fiorentina e questa è dunque una voce in più sul divorzio del portoghese.