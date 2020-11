Fiorentina, per gennaio si riparla di Milik. L'arrivo di Sarri faciliterebbe l'operazione

Nei giorni scorsi il Napoli e l’entourage di Arek Milik si sono parlati e hanno provato a capire i margini per un eventuale rinnovo che scongiurerebbe la partenza a zero del polacco. L'attaccante, spiega Rai Sport, ha detto no alla nuova proposta azzurra e quindi a gennaio si cercherà una soluzione: per l’emittente, una pista viva resta quella della Fiorentina, dopo i corteggiamenti viola dell’estate. Soprattutto se nelle prossime settimane, in caso di addio a Beppe Iachini, dovesse arrivare in panchina Maurizio Sarri.