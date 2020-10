Fiorentina, per Iachini bonus finiti: contro l'Udinese si gioca la conferma

Beppe Iachini naviga in cattive acque. Dopo lo Spezia la proprietà ha deciso di non interrompere il rapporto col tecnico marchigiano e nelle ultime ore ha fatto anche trapelare di essere intenzionata a proseguire assieme anche in caso di un'altra prova negativa oggi, poiché cinque gare vengono considerate poche per giudicare.

Gli alibi di Beppe. Il Corriere Fiorentino, col titolo "Bonus finiti", sottolinea come la quiete dello scorso anno sia un ricordo lontano, ma per ora l'allenatore viene confermato. Tra gli argomenti che hanno determinato la permanenza in viola di Iachini c'è stata la scarsa possibilità finora di lavorare con il gruppo al completo per via del mercato e delle nazionali. Ma ora testa al campo e soprattutto ai risultati: in gioco c'è il futuro del tecnico viola.