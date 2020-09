Fiorentina, per il centrocampo è sempre vivo l'interesse per Danilo del Nizza

vedi letture

Danilo Barbosa, centrocampista brasiliano classe '96 del Nizza, potrebbe diventare un'idea concreta per il mercato della Fiorentina. Come anticipato da TMW, il club viola da tempo segue il giocatore, in scadenza di contratto nel 2021. Come riporta Sky nelle ultime ore il club gigliato avrebbe intensificato i contatti con il Nizza per il brasiliano.