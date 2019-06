Fiorentina, per il centrocampo intriga il nome di Marko Rog

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Quello di Marko Rog è un nome che intriga non poco in casa Fiorentina. Il centrocampista croato è appena tornato al Napoli dopo il prestito al Siviglia ed è anche un obiettivo del Cagliari, ma i viola contano di avere gli argomenti giusti per assicurarselo. Giovane e con un ingaggio alla portata (1,7 milioni di euro a stagione), Rog era già stato cercato in passato anche dall'ex dg gigliato Pantaleo Corvino. A riportarlo è Tuttosport.