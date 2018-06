Fiorentina, per il centrocampo piace anche Pulgar del Bologna

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fiorentina attiva sul mercato non soltanto per il nuovo portiere e per l'esterno d'attacco. Pantaleo Corvino, dg del club viola, sta infatti monitorando la Serie A e non solo per ricercare anche il nuovo Badelj. E tra i vari profili sotto osservazione - riporta La Gazzetta dello Sport - ci sarebbe anche quello di Erick Pulgar, cileno del Bologna classe '94.