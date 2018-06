Fiorentina, per il centrocampo torna di moda anche Sturaro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Anche nel caso arrivasse Tomas Soucek, il centrocampo della Fiorentina andrebbe ancora rinforzato. Per questo Corvino è vigile sul mercato per trovare un giocatore che possa fare la differenza in mezzo al campo. Il dg viola ha sondato il terreno per Stefano Sturaro, vecchio pallino della Fiorentina in forze alla Juventus. Con i bianconeri si continua a trattare anche per Pjaca. A riportarlo è il Corriere Fiorentino.