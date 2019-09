Fiorentina, per il nuovo attaccante Pedro è tempo di accendere il motore

È arrivato venerdì in seconda a Firenze, questa volta per rimanerci una volta per tutte e poter così cominciare la sua nuova avventura con la Fiorentina. Stiamo parlando di Pedro, al secolo Pedro Guilherme Abreu Dos Santos, attaccante classe '97 arrivato nelle ultime ore di mercato dal Brasile. Dotato di fisico possente (circa 1,85 per un'ottantina di chili), è stato pagato nel complesso circa 15 milioni dal Fluminense (ed una percentuale anche ad un fondo): una cifra non di poco conto, per la quale è chiamato presto a dimostrare sul campo. Un investimento che testimonia la fiducia sul suo conto di Pradè, previa consulto con il tecnico Montella. Per il momento il nuovo centravanti viola sta conoscendo la città e le strutture (ieri ad esempio era in visita all'interno del Franchi), ma presto per lui sarà già tempo di accendere il motore e mettersi al più presto in forma, così da essere disponibile prima possibile per Montella. Il lato fisico è quello che preoccupa maggiormente di lui: reduce da un brutto infortunio al legamento (lo scorso anno), di recente è stato alle prese con una lesione alla coscia, che oggi però parrebbe già superata. Dolori e dolorini vanno messi alle spalle: Pedro è il nuovo attaccante chiamato al compito, non facile (chiedere a Simeone) di infiammare Firenze.