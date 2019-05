Fiorentina, per il NY Times club a un passo dalla cessione a Commisso

© foto di Giacomo Morini

Arriva dagli Stati Uniti, riporta FirenzeViola, una clamorosa notizia che potrebbe cambiare la storia della Fiorentina con un cambio di proprietà addirittura in procinto dal concludersi. Secondo quanto riportato da uno dei più noti quotidiani al mondo, ovvero il New York Times, Rocco Commisso, proprietario dei Cosmos e multimilionario numero uno di Mediacom, sarebbe vicino a concludere l’accordo di acquisto della società ACF Fiorentina per una cifra vicina ai 150 milioni di dollari.

Chiusura entro lunedi Secondo il NY Times, l’imprenditore Italo-americano avrebbe dato mandato a JP Morgan di concludere l’accordo, che potrebbe essere chiuso entro lunedì. Al momento c’è il massimo riserbo intorno alla trattativa che ancora non sarebbe chiusa al 100%, ma le parti sarebbero a un passo dalla chiusura con il coinvolgimento di intermediari scelti direttamente dai Della Valle.

Interpellati dai giornalisti americani che hanno redatto l’articolo, i rappresentanti dei Della Valle, della Fiorentina e direttamente di Rocco Commisso, hanno preferito non commentare la notizia