Fiorentina, per il rinnovo di Castrovilli manca solo la firma

Non c'è stata ancora la fumata bianca per il rinnovo di Gaetano Castrovilli con la Fiorentina dopo la visita del procuratore Michelangelo Minieri, ma ci siamo quasi. La trattativa, secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, va avanti e c'è molto ottimismo da tutte e due le parti, ma la firma potrebbe arrivare nel mese di ottobre, quando probabilmente arriverà anche la convocazione in Nazionale. La durata del contratto sarà fino al 2024 ma il contratto è molto strutturato e per chiuderlo serve ancora del tempo (ci sono parti legate al rendimento e bonus vari). Le parti si aggiorneranno per la chiusura ma sull'esito positivo c'è molto ottimismo visto che il giocatore è felicissimo di stare a Firenze ed anche l'entourage spinge per questa soluzione, nonostante in estate ci fossero state almeno cinque richieste di squadre di serie A (di 7-8 milioni).