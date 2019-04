Fiorentina, per il ritorno di Montella decisivo l'intervento dei Della Valle

© foto di Federico De Luca

Dopo le dimissioni di Stefano Pioli e l'ennesima rottura con un tecnico, la Fiorentina ha deciso di affidarsi a Vincenzo Montella. Una decisione che è arrivata direttamente dai Della Valle, proprietari del club, che hanno da subito scartato l'ipotesi legata a un traghettatore prediligendo l'arrivo di un allenatore da poter confermare anche per la prossima stagione. Il corteggiamento all'Aeroplanino era già iniziato da una quindicina di giorni e l'ufficialità ieri non è arrivata solo per questioni di fuso visto che i patron viola in questi giorni si trovano in Cina per affari. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.