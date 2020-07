Fiorentina, per il Torino spunta Kouame dal 1'. Ma gioca al posto di Cutrone, non di Ribery

vedi letture

Novità di formazione riguardanti la Fiorentina, in vista della partita contro il Torino delle 19,30. Secondo quanto appreso da FirenzeViola.it, dopo la rifinitura di stamani Iachini ha deciso di puntare su Terracciano tra i pali visto che Dragowski non è al meglio, mentre rientrerà tra i titolari Castrovilli, pronto a far coppia con Pulgar, e non Badelj. La vera sorpresa, però, è davanti: c'è Kouame, già da giorni in aria di una maglia dal 1', che però prenderà il posto di Cutrone e non di Ribery, dunque ancora in campo assieme all'ivoriano e a Chiesa.