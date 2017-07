Fiorentina, per Jesé nodo ingaggio. In casa PSG piace anche Nkunku

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Fiorentina guarda con attenzione al mercato francese. Valentin Eysseric del Nizza è sempre più vicino, ma i viola puntano i fari anche sul PSG. In particolare, oltre a Jesé Rodriguez, la scorsa stagione in prestito al Las Palmas, secondo quanto riferito dall'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, il club gigliato starebbe pensando anche a Christopher Nkunku, centrocampista duttile classe '97 che può fare il regista o la mezzala. Per quanto riguarda l'ex Real Madrid, il nodo principale è rappresentato dall'ingaggio, pari a circa 3,5 milioni di euro annui: cifra praticamente fuori budget, ma c'è da considerare che lo stesso Jesé, nella scorsa stagione, ha già accettato una decurtazione pur di trasferirsi alle Canarie per poter giocare con maggior continuità.