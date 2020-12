Fiorentina, per l'attacco ora è Caicedo il preferito: pronta un'offerta da 5 milioni

vedi letture

La Fiorentina è pronta a farsi concretamente sotto a gennaio per provare ad acquistare Caicedo della Lazio. Il giocatore è in scadenza nel giugno del 2022 e non c'è traccia di rinnovo in vista con i biancocelesti che valutano il suo cartellino circa 7 milioni di euro. 5 milioni sono quelli che la Fiorentina vorrebbe proporre nelle prossime settimane, con diversi addetti ai lavori che definiscono la strada per l'arrivo in viola dell'ecuadoriano più che percorribile. A riportarlo è La Nazione.