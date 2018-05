Fiorentina, per l'attacco torna di moda Abel Hernandez

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Come riporta Il Corriere dello Sport-Stadio, torna di moda in ottica Fiorentina il nome di Abel Hernandez, ex Palermo oggi in forza all'Hull City. L'attaccante, 28 anni ad agosto, è in scadenza di contratto e per questo motivo la concorrenza non manca: piace anche a Celtic, Bordeaux e Newcastle. Per quanto riguarda l’Italia attenzione sempre a Nestorovski del Palermo, seguito anche in passato. Piace anche Stefano Pettinari del Pescara.