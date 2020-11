Fiorentina, per l'attacco tornano di moda i nomi di Milik e Piatek

Il mercato di gennaio ancora lontano ma la Fiorentina ha iniziato a muoversi per provare a rinforzare il pacchetto offensivo. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Repubblica potrebbero riaprirsi le piste legate ad Arkadiusz Milik e Krzysztof Piatek. L’ostacolo per l’attaccante del Napoli, oltre la concorrenza, è quella legata all’ingaggio da cinque milioni di euro mentre per quanto riguarda il calciatore dell’Hertha Berlino, che gradirebbe la destinazione viola, viene valutato dal suo club 20 milioni di euro. Non sarebbe esclusa però una possibilità in prestito con diritto di riscatto.