Fiorentina, per l'obiettivo Larsson l'Heerenveen chiede 8 milioni

L'Heerenveen chiede 8 milioni per Sam Larsson, esterno offensivo svedese. Il giocatore, 24 anni, è nel mirino della Fiorentina che difficilmente acconterà le richieste del club frisone. Nell'ultima stagione in Eredivisie Larsson ha messo a segno 9 reti e servito 13 assist in 31 partite.