Fiorentina, per la difesa piace Martinez Quarta del River: assalto solo in caso di cessioni

La Fiorentina non ha alcuna intenzione di cedere German Pezzella e Nikola Milenkovic, ma nei prossimi giorni l'Inter potrebbe farsi davvero sotto per il serbo, specie se Skriniar dovesse andare al Tottenham. Ecco perché, secondo quanto riportato da Sky Sport, i viola si sarebbero messi in modo per cercare l'eventuale sostituto: piace molto Lucas Martínez Quarta del River Plate, classe 1996, che potrebbe dunque arrivare a Firenze in caso di una cessione eccellente.