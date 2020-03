Fiorentina, per la difesa si guarda in casa Genoa: nel mirino Biraschi e Goldaniga

vedi letture

Come si legge nell'edizione odierna de Il Corriere dello Sport -, la Fiorentina approfitterà di questa pausa dai campi, oltre che per definire le questioni sui rinnovi contrattuali, anche per effettuare uno screening sul mercato italiano alla ricerca di rinforzi in difesa. Due, in particolare, i principali nomi sulla lista, entrambi oggi al Genoa: da una parte Davide Biraschi, dall'altra Edoardo Goldaniga, ai rossoblu ma il cui cartellino è di proprietà del Sassuolo. Il Grifone, da par suo, avrebbe invece ancora nel mirino il viola Federico Ceccherini. Rimane sullo sfondo anche la candidatura di Leonardo Spinazzola, specie in attesa di capire cosa sarà di Dalbert e Ranieri, ma la presenza di Igor lo tiene un po' più lontano.