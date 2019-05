© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Fiorentina pensa a Berat Djimsiti. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, nelle ultime settimane ci sarebbe stato infatti un primo contatto tra il club gigliato e l'entourage del difensore classe '93, cresciuto in maniera esponenziale nell'Atalanta degli 'Enfants Terribles' di mister Gasperini. Per lo svizzero di origini albanesi si contano d'altronde ben 25 presenze con un gol e un assist, soltanto finora, in questa stagione. Un'idea per la retroguardia della Fiorentina e anche dello Zenit, con tante altre squadre europee alla finestra già dallo scorso mercato di gennaio. Strapparlo alla Dea in ogni caso non sarà facile: il prezzo di Djimsiti, complice anche la probabile qualificazione in Champions di Gomez e compagni, si aggira infatti intorno ai 10 milioni di euro.