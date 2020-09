Fiorentina, per la difesa spunta il nome di Fazio: la Roma lo valuta 2 milioni di euro

Federico Fazio nome nuovo per la difesa della Fiorentina. Secondo quanto riportato da FirenzeViola.it la Roma vorrebbe cederlo in questa sessione di mercato per non perderlo a zero tra un anno, visto il suo contratto in scadenza tra un anno. Il suo valore attuale si attesta intorno ai 2 milioni di euro e tra i due club c'è già un dialogo avviato per cercare di trovare la quadra e consentire l'approdo di Fazio alla corte di Iachini. Le caratteristiche dell'ex Tottenham sono perfettamente in linea con quanto sta cercando la società di Commisso, ma sicuramente non rappresenta una priorità assoluta per la Fiorentina che dunque sta valutando anche altre piste ed altri fattori.