Fiorentina, per la difesa spunta il nome di Rugani: Euro 2021 alleato dei viola

Sulle pagine del Corriere dello Sport si parla dell'interessamento da parte della Fiorentina per Daniele Rugani, difensore in forza alla Juventus. In attesa di capire quale sarà il futuro di Milenkovic e Pezzella, scrive il quotidiano, la Fiorentina punta tutto sul reparto difensivo. Gli occhi sono su Daniele Rugani, centrale di 26 anni della Juventus. Lo slittamento dell'Europeo può favorire la Viola per essere il possibile trampolino per il classe 1994, mentre l'ingaggio da 3 milioni più bonus non sembra un ostacolo insormontabile.