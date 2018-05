Fiorentina, per la prossima stagione ipotesi Acerbi per la difesa

© foto di Federico Gaetano

Sfumata definitivamente l'Europa, in casa Fiorentina è già tempo di parlare di mercato: il nome nuovo per i viola - secondo quanto riporta Sportmediaset - è quello di Francesco Acerbi, vero e proprio stacanovista della difesa del Sassuolo (40 presenze totali in stagione per il centrale). Sul difensore avrebbe dunque messo gli occhi proprio la società viola, intenzionata a provare a strapparlo ai neroverdi con cui Acerbi ha un contratto fino al 2022.