Fiorentina, per Lirola il Sassuolo gioca al rialzo. Spunta Patric

© foto di Federico Gaetano

Si potrebbe deciderà oggi il passaggio di Paul Lirola alla Fiorentina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i due club si sentiranno in queste ore, anche se pare che il club emiliano abbia alzato le richieste fino a 16 milioni di euro per il calciatore spagnolo. Da Firenze, intanto, non traspare alcuna intenzione di assecondare questo tentativo in extremis dei neroverdi, tanto che per inviare un messaggio al club della provincia di Modena la dirigenza gigliata ha sondato il terreno per il laziale Patric.