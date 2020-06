Fiorentina, per lo stadio Commisso guarda a Campi Bisenzio. Il Franchi che fine farà?

Nella Firenze calcistica e dintorni sono giorni di fervente discussione su un tema, principalmente, e non si tratta dell'imminente ripresa del campionato, con i viola attesi dall'esordio interno contro il Brescia, bensì quello dello stadio. Lo scorso fine settimana, infatti, Commisso ha ufficialmente aperto il dibattito, uscendo allo scoperto sull'acquisizione di una consistente fetta di terreni nel comune di Campi Bisenzio, limitrofo a Firenze, con l'idea di fare lì il nuovo stadio della Fiorentina. Dopo la Mercafir andata a vuoto e un accordo sul restyling del Franchi che fin qui non s'è avuto a trovare, la proprietà viola - che non sembra aver paura a giocare a viso aperto - ha iniziato a pensare davvero all'area extra-urbana, con tanto di incontro chiarificatore di due giorni fa con il sindaco Fossi, ed ecco che un tema, forse fin qui poco dibattuto, è emerso: se la Fiorentina lo abbandonasse, che fine farebbe il Franchi? Poiché fin qui Commisso si è trovato a doversi scontrare con i vincoli del bene artistico e culturale quando ha pensato ad una ristrutturazione, ad oggi ha preso quota la possibilità che in pochi anni il Franchi non ospiti più gli incontri casalinghi della Fiorentina. Così facendo, in molti temono per un potenziale abbandono, con lo spettro del Flaminio di Roma che aleggia. L'amministrazione comunale di Firenze si è detta al lavoro per far sì che tutto ciò non accada, grazie ad una soluzione alternativa, o magari proprio ad un'opera di convincimento che induca Commisso a tornare sui suoi passi. Al momento, però, l'evoluzione delle cose racconta un'altra storia.