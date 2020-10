Fiorentina, per Pezzella distorsione alla caviglia. Lirola ha un trauma contusivo

Aggiornamenti medici dalla Fiorentina dopo la partita contro l'Udinese. Di seguito il comunicato ufficiale:

"La Fiorentina comunica che il calciatore German Pezzella è stato costretto a uscire nel corso del primo tempo della partita contro l’Udinese a causa di un trauma distorsivo della caviglia destra. Le condizioni del calciatore verranno valutate nel corso dei prossimi giorni.

Il calciatore Pol Lirola ha lasciato il terreno in seguito a un trauma contusivo alla caviglia destra.

Infine il calciatore Franck Ribery, non è stato a disposizione di Mister Iachini per la partita di oggi, non avendo ancora recuperato completamente da un risentimento muscolare che ha accusato durante la partita contro lo Spezia della scorsa settimana".