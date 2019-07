© foto di Giacomo Morini

Riccardo Saponara, tornato in viola dopo il prestito alla Samp, è un di quei giocatori in procinto di lasciare la Fiorentina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il classe '91 ci sono due ipotesi: la prima riguarda il Lecce, che valuta con attenzione la pista di mercato, la seconda porta invece all'Udinese, in particolare nel caso in cui Rodrigo De Paul lasciasse il Friuli.