Fiorentina, per Torreira si lavora per un prestito biennale con obbligo di riscatto

vedi letture

Come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, le attenzioni della Fiorentina al momento sarebbero tutte rivolte al centrocampo, dove il nome di Lucas Torreira resta in cima alla lista. Il centrocampista dell'Arsenal piace da tempo ai viola e il campionato italiano lo conosce bene, tanto che ci vorrebbe tornare ora che la sua avventura inglese è ai titoli di coda. Non sarà facile vincere la concorrenza degli altri club, ma la Fiorentina non si sta tirando indietro. Si lavora sulla base di un prestito, magari biennale con obbligo di riscatto prestabilito.