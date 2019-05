© foto di Giacomo Morini

Federico Chiesa aspetta che siano i Della Valle a fare la prima mossa per decidere quale sarà il proprio futuro. La sensazione è che per trattenerlo a Firenze, serva un ingaggio, anche solo per una stagione, da 7 milioni netti. Una cifra che viene calcolata per il valore che il giocatore ha attualmente sul mercato, ovvero almeno 70 milioni di euro. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, un ingaggio inferiore a questo non verrebbe preso in considerazione dal giocatore e dal suo entourage.