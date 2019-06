© foto di Federico De Luca

Potrebbe ormai essere diventata una corsa a due quella per Jordan Veretout. Come riportato da La Gazzetta dello Sport di questa mattina il centrocampista avrebbe infatti messo da parte le ipotesi Roma e Lione e rimarrebbero in questo modo il Napoli e il Milan.

Contropartite azzurre - La Fiorentina, secondo la rosea, preferirebbe mandare il giocatore all'ombra del Vesuvio, anche perché ci sono tre giocatori che interessano a Pradè e Montella. Il primo è Roberto Inglese, seguito da Nikola Maksimovic e Adam Ounas. Almeno uno di questi potrebbe entrare nella trattativa come contropartita ma dovrebbero essere riviste le valutazioni fatte da De Laurentiis: 30 milioni per l'attaccante, 25 per il difensore e 12-13 per l'esterno.

Ipotesi Milan - Resta in piedi anche la pista rossonera. Il club non avrebbe probabilmente modo di pagare i 25 milioni chiesti dai viola ma potrebbe essere inserito nella trattativa il cartellino di Patrick Cutrone, che piace moltissimo a Montella. Nelle prossime ore anche il giocatore deciderà la sua destinazione preferita.